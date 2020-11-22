"الأورمان" توزع ثلاثة آلاف بطانية بالغربية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تشارك فى أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم ورعاية مليون أسرة أولى بالرعاية خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجاتهم اليومية، والتى ينفذها "صندوق تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد فؤاد أن الأورمان فى محافظة الغربية ستشارك بتوزيع عدد ثلاثة آلاف بطانية على الأهالي بقرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشار "فؤاد" أن التوزيع يشمل جميع مراكز المحافظة، وأن إجمالى ما تشارك به الأورمان 80 ألف بطانية و60 ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طن من الدواجن.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

وشملت القافلة أيضاً مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن" التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر" للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء.