طقس الغد.. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس لطيف نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على جنوب سيناء، وطقس لطيف نهارًا على شمال الصعيد، معتدل نهارًا على جنوبه، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلًا على كليهما.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 11

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 12

دمنهور 22 13

بلطيم 21 13

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 21 07

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 19 06

نويبع 22 17

طابا 20 15

كاترين 16 03

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 23 17

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 24 10

الأقصر 24 11

أسوان 25 12