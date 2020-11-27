عاجل.. وفاة الأمين العام المساعد لجامعة المنوفية متأثرا بكورونا

توفي السيد الطوري، الأمين العام المساعد بجامعة المنوفية، منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفي الجامعي بشبين الكوم .

وسادت حالة من الحزن بين العاملين بجامعة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة الأمين المساعد للشئون المالية، ونعي عدد كبير منهم الفقيد علي صفحات التواصل الإجتماعي، كما نعي الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الفقيد وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته.

علي صعيد متصل، اختتمت اليوم فعاليات الدورة الأولى للإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث لطلاب جامعة المنوفية التي نظمتها إدارة إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع كلية المريض تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب .

وشارك في الدورة 75 طالب وطالبة من طلاب كليات الجامعة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاه التباعد بين المشاركين، وتلقوا تدريبات مكثفة بكلية التمريض علي إجراء الإسعافات الأولية في حالات الحوادث والكوارث ومنها حالات النزيف ونزيف العنف والكسور والحروق الاختناق استنشاق الغازات السامة .