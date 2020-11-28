6 إنجازات للأوقاف في ملف الترجمة والنشر والتأليف خلال 2020

حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020 كثيرًا من الإنجازات، أهمها ما حققته في مجالات التأليف والترجمة والنشر.

وسعت الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى إحياء ملف التأليف والترجمة والنشر مرة أخرى منذ عام 2014، بعد سنوات من الخمول في هذا الملف، وحققت الوزارة في عام 2020 إنجازات عدة في ملف التأليف والنشر والترجمة شمل الآتي:

1. إصدار 18 كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، هي "الكليات الست" و"ضلالات الإرهابيين وتفنيدها"، و"نعمة الماء"، و"بناء الشخصية الوطنية"، و"مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة"، و"بناء الوعي"، و"فقه بناء الدول".

وشملت السلسلة كتب "في رحاب فن المقال"، و"الإسلام يتحدث عن نفسه"، و"الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، و"فقه النوازل.. كورونا المستجد أنموذجًا"، و"هويتنا الواقية في زمن العولمة"، و"مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف"، و"قواعد الفقه الكلية"، و"خطورة التكفير والفتوى بدون علم"، و"الكمال والجمال في القرآن الكريم"، و"مهارات التواصل في السنة النبوية"، و"فن الكتابات والجمل القصيرة".

ووصل عدد إصدارات سلسلة "رؤية" إلى 22 إصدارًا، وجار إصدار 3 أعداد أخرى قبل نهاية العام بإذن الله تعالى.

2. إطلاق سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إصدار 4 كتب هي "فقه بناء الدول باللغة الإنجليزية"، و"فقه بناء الدول باللغة الفرنسية"، و"مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة باللغة الإنجليزية"، و"مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة باللغة الفرنسية"، وجار إصدار ستة أعداد أخرى.

3. إطلاق سلسلة "رؤية" للنشء بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إصدار أول عددين منها هما "بين الحقيقة والخيال"، و"فكرة في كتاب".

4. إصدار 13 كتابًا جديدًا، هي (مهارات التواصل الدعوى في السنة النبوية - بناة وهدامون - الأدب مع سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - فقه النوازل "كورونا المستجد أنموذجًا" - مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ2 - موسوعة الخطب العصرية جـ8 - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ27 - الكمال والجمال في القرآن الكريم - حتمية التجديد الفقهي - فن الكتابات والجمل القصيرة "التغريدة والبوست" - موسوعة الفقه الإسلامي جـ47 - شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ4 - فن الخطابة بين الماضي والحاضر)، ونظرًا للإقبال الشديد على بعض الكتب تم إعادة طبع 4 كتب هي: (الكليات الست - من أسرار البيان القرآني - بناة وهدامون - فن الكتابات والجمل القصيرة).

5. تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة (الأوردية)

6. طباعة 26 كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على النحو التالي "الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى 3 لغات، و"الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" وترجم إلى الإنجليزية، و"فقه الدولة وفقه الجماعة"، وترجم إلى 3 لغات، و"الإسلام يتحدث عن نفسه"، وترجم إلى البرتغالية، و"موسوعة الخطب العصرية"، وترجم إلى 12 لغة، و"مفاهيم يجب أن تصحح" وترجم إلى 3 لغات، و"مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة"، وترجم إلى 3 لغات، ونظرًا للإقبال الشديد على بعض الكتب تم إعادة طبع كتابين بلغة "البمبرا" هما "مفاهيم يجب أن تصحح"، و"موسوعة الخطب العصرية".