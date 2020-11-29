بالأسماء.. خريطة تطوير القرى الأكثر احتياجا في 4 محافظات بالصعيد

نفذت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً في نطاق الشركة الجغرافي في محافظات "سوهاج- قنا- الأقصر -أسوان" ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً.

المشروعات التي نفذت بمحافظة سوهاج

- قطاع توزيع كهرباء سوهاج " قرية برخيل، قرية الحرجة، قرية بنى حميل، قرية الإصلاح، قرية أولاد شلول، قرية عرابة أبو الدهب، قرية الكوامل والهجارسة، قرية سعد الله، قرية الشيخ مكرم، قرية العيساوية، قرية الكولا، قرية فاوجلي، قرية الفراسية، قرية الدوير، قرية الحسامدة، قرية ام دومة، قرية القاوية، قرية بناويط، قرية على بن ابى طالب، قرية أبو بكر الصديق، قرية عنيبس، قرية نزالى داوود، قرية الصفيحة، قرية نزلة عمارة، قرية حاجر مشطا، قرية بنى حرب، قرية نزلة على، قرية الشيخ رحومة

المشروعات التي نفذت بمحافظة قنا

- قطاع توزيع كهرباء قنا " قرية بلاد المال ، قرية العمرة، قرية سمهود، قرية الشرقي سمهود، قرية الحبيلات الغربية، قرية الدهسة، قرية الحاج سلام، قرية نجع عزوز، قرية نجع سعيد، قرية أبو مناع قبلي، قرية السمطا بحري، قرية السمطا قبلي".

المشروعات التي نفذت فى محافظة الأقصر

-قطاع توزيع كهرباء الأقصر "قرية القبلي قامولا ، قرية النجوع قبلي، قرية توماس الوسطى

المشروعات التي نفذت فى محافظة أسوان

- قطاع توزيع كهرباء أسوان "قرية سبيل العرب ، قرية خور أبو سبيرة، قرية سنجارى ، قرية الحكمة، قرية الاشراف ، قرية الكرامة ، قرية المنار ، قرية الايمان، قرية الشهامة".

وتضمنت أعمال التطوير

- تغيير جميع أعمدة الإنارة المتهالكة ويراعى أن تكون جميع الأعمدة بحالة جيدة.

- دهان جميع الأعمدة وعمل حليات خرسانية حماية لها.

- عزل جميع موصلات التغذية بالكامل حتى مصدر تغذية المشترك.

- تأريض الشبكة بالكامل لضمان استقرار وجودة التغذية.

- تطوير مكونات الشبكة من محولات وأكشاك وجميع مصادر التغذية.

المرحلة الثانية للتطوير

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية للتطوير للعام الحالي 2020/2021 بعدد (16) قرية بإجمالي استثمارات بقيمة 44,5 مليون جنيه وتشمل الأعمال:

- استبدال جميع المحولات المعلقة لتصبح داخل أكشاك ومؤمنة تأميناً كاملاً.

-تنفيذ وتوفير مصادر تغذية بديلة وتغيير جميع مصادر التغذية من إشعاعية لتصبح تغذية حلقية ومؤمنة، لضمان استمرارية واستقرار التغذية أثناء الأعطال والصيانة الدورية.

المرحلة الثالثة من التطوير

ومن المخطط أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من التطوير لجميع قرى مشروع مبادرة "حياة كريمة" خلال الأعوام 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 بإجمالي استثمارات بقيمة 577 مليون جنيه.

وتشمل الأعمال الآتية:

- استكمال ما تم خلال المرحلة الأولى والثانية.

- تأمين التغذية من خلال المصادر التبادلية وكذا موزعات التغذية الرئيسية.

- استكمال تغيير العدادات لمسبوقة الدفع أو ذكية.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .