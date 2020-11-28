26 مليون متابع.. 20 إنجازا للأوقاف في ملف الدعوة الإلكترونية

حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020، كثيرًا من الإنجازات، ولعل من أهمها ما حققته في مجال الدعوة الإلكترونية.

في إبريل الماضي قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة، لحين تعيين مساعد للوزير لشئون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.

وشملت إنجازات الدعوة الإلكترونية في 2020 الآتي:

1- تطوير موقع وزارة الأوقاف «أوقاف أونلاين» وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية، من أجل نشر الفكر الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة يناير 2020.

2- إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية مايو 2020.

3- إطلاق صفحة «وعي» عبر فيس بوك، بهدف تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع.

4- إطلاق صفحة أكاديمية الأوقاف الدولية عبر فيس بوك.

5- إطلاق قناة منبر التجديد على اليوتيوب، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف.

6- إطلاق قناة منبر التجديد الصوتية على التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية.

7- إطلاق قناة منبر التجديد الصوتية على الساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية، وتم نشر عدد 41 مقطعًا صوتيًّا، وبلغ عدد متابعي القناة 227 متابعًا.

8- إطلاق تطبيق وعي لأجهزة الأندرويد، وتم من خلاله نشر 44 كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة.

9- نشر 3 كتب ضمن مشروع الكتاب المرئي والمسموع والمقروء هي: "مهارات التواصل الدعوي - مفاهيم يجب أن تصحح - الفهم المقاصدي للسنة النبوية"، على قناة "منبر التجديد" والساوند كلاود والتليجرام، وقناة منبر التجديد بواقع 21 حلقة.

10- نشر 57 مقطعًا دعويًّا لشباب وزارة الأوقاف، على صفحة وعي عبر الفيس بوك.

11- إطلاق العديد من البرامج التلفزيونية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وتم تكثيفها اعتبارًا من شهر إبريل 2020م منها: "برنامج (حديث الساعة)، على القناة الفضائية المصرية ، والثانية، والنيل الثقافية، وبرنامج (في رحاب القرآن الكريم)، على القناة الفضائية المصرية، والنيل الثقافية، وقناة نايل لايف، وبرنامج (ملتقى الفكر الإسلامي)، على قناة النيل الثقافية، وبرنامج الفقرة الدينية ببرنامج (صباحنا مصري) على الفضائية المصرية، وبرنامج (كن صحابيًّا) على قناة النيل للأخبار.

12- نشر 55 مقطعًا للأمسيات الرمضانية ما بين تلاوات وابتهالات، من الأمسيات الرمضانية على موقع وزارة الأوقاف.

13- نشر 27 رسالة دعوية باللغات الأجنبية، ضمن رسائل الأوقاف المترجمة للعالم.

14- نشر 7 أعداد من مجلتي (منبر الإسلام) و(الفردوس) إلكترونيًّا، واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات الوزارة على فيس بوك.

15- نشر 44 كتابًا إلكترونيًّا على موقع أكاديمية الأوقاف الدولية.

16- إطلاق مبادرة الأمل حياة لبث روح الأمل والتفاؤل بين الناس بمختلف طوائفهم، وتم نشر عدد 15 مقطع فيديو على بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة منبر التجديد.

17- إطلاق حملة "أرضنا عرضنا نحميها وننميها"، بمناسبة يوم الفلاح بهدف التوعية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.

18- إطلاق حملة للتوعية بنظافة المساجد والعناية ببيوت الله "عز وجل".

19- بلغ عدد الزائرين لبوابة الأوقاف الإلكترونية 26 مليون و918 ألف زائرًا.

20- بلغ عدد المتابعين لصفحة الوزارة على فيس بوك مليون و190 ألف متابع.