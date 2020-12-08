الإسكندرية.. الأعلى إصابة بكورونا: شيشه وتزاحم وعدم التزام بالإجراءات

"الإسكندرية الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد" هكذا حذّرت وزارة الصحة أهالي الإسكندرية مؤخراً، بعد إحصاء عدد الإصابات الذي أوضح تصدر المدينة الساحلية محافظات مصر في عدد الإصابات، بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس، إلا أن تلك التحذيرات لم تلق صدى داخل الشارع السكندري كثيراً، فالوضع في الشارع يُشير إلي أن المدينة ستظل الأعلى إصابة بين المحافظات.

أهالي الإسكندرية تجاهلوا تصريح الوزارة، وبات عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية عادة لأهالي المدينة الساحلية.

كما أعلنت الوزارة جدول الأحياء الأعلي إصابة في محاولة لتوعية المواطنين والتشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثانية، وتصدر حي المنتزه الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة على مستوى الجمهورية، بسبب طبيعة الحي الذي يضم أكبر كتلة سكانية في المحافظة بالإضافة إلى استقبال الكثير من الزوار للإستمتاع بطقس المدينة.

وفي المرتبة الثانية، جاء حي شرق الإسكندرية من حيث عدد الإصابات بأكثر من ألفي حالة، وهذا أمر طبيعي خاصة وأن الحي يضم كتلة سكانية كبيرة، وجاء حي وسط الإسكندرية في المرتبة الثالثة بأكثر من ألف إصابة، ثم العجمي في المرتبة الرابعة، وحي غرب الإسكندرية في المركز الخامس بأقل من ألف إصابة، والمنشية تأتي في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة، إلى جانب 500 إصابة سجلها حي الجمرك، فيما سجلت مدينة برج العرب أقل من 500 إصابة.

"الحياة في الشارع السكندري.. كما قبل كورونا"

وترصد "الوطن" في عدد من النقاط التالية حالة الشارع السكندري، منذ إعلان وزارة الصحة تصدر المحافظة الإصابات في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩:

- التزاحم اليومي على سور كورنيش الإسكندرية لمشاهدة الغروب والاستمتاع بسماء المدينة الساحلية التي تتلون وتظهر بمظاهر خلابه في فصل الشتاء دون ارتداء الكمامة أو اتباع الإجراءات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي، فالسكندريين وزوار المدينة يجلسون بجوار بعضهم البعض على سور الكورنيش دون ترك أية مسافات كما كان الأمر قبل فيروس كورونا.

- الإسكندرية تحتل أكثر المحافظات من ناحية عدم إتباع الإجراءات الوقائية، فارتداء الكمامة ياد يكون منعدم وقلما تجد شخصًت يرتدي الكماة بين كل 20 شخصًا أثناء السير في الشوارع.

- عدم التزام الركاب في المواصلات العامة وسيارات الأجرة بارتداء الكمامة بسبب غياب الرقابة علي ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات.

- افتتاح الكثير من الكافيهات الجديدة والمطاعم علي الكورنيش ما تسبب في تزاحم يومي والتواجد في الشارع لحين الحصول علي مقعد داخل المطعم خاصة المطاعم الشهيرة التي لا تطبق أية إجراءات احترازية لا تجبر علي ارتداء الكمامة ولا تقوم بقياس الحرارة أو التباعد.

- أهالي الإسكندرية لم يلتزموا نهائيا باستخدام المطهرات والكحول، بالإضافة إلى التزاحم الشديد علي المولات التجارية دون اتباع أية إجراءات وقائية.

الشيشة تقدم على المقاهي في الشوارع ومخالفة قرار مجلس الوزراء

- الوضع في الشارع السكندري لا يبالي كثيراً بالمرحلة الثانية من فيروس كورونا بالإضافة إلي تقديم الشيشة علي الأرصفة مرة أخرى على الرغم من أنها ممنوعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء إلا أن الكثير من المقاهي تقوم بتقديمها في الشارع بعلم جميع الأجهزة التنفيذية .

- التزاحم اليومي الكبير علي المصالح الحكومية خاصة مكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية والتموين حيث ينتظر العشرات من المواطنين يوميا أمامها من أجل إنهاء مصالحهم دون إجراءات وقائية.

بالرغم من مطالبات الأجهزة التنفيذية والمحافظة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد وشن حملات علي عدد من المقاهي والإغلاق اليومي بسبب تقديم الشيشة وعدم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية إلا أن الكثير من المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية خاصة في المناطق التي تتواجد فيها المطاعم والكافيهات وعلي الكورنيش.

مديرية الشئون الصحية نفذت حملات علي المقاهي من أجل حثهم وحث المترددين على منع الشيشة والالتزام بالتباعد الاجتماعي إلا أن الوضع لم يتغير ما يؤشر إلى زيادة الإصابات في المدينة خلال الفترة المقبلة.

اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قال إن المحافظة شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "الشريف" لـ"الوطن"، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة انتهت من استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية المحتملة للفيروس، وأكد أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد وإلزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي.