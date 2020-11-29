"الراية البيضا".. محمود مرسي اعتذر عن دور مفيد أبوالغار ورشح جميل راتب

"ولا ياحموووو.. التمساحة يلا"، من أشهر العبارات في عالم الدراما، والتي جاءت على لسان الفنانة الكبيرة سناء جميل، وتجسيدها شخصية المعلمة فضة المعداوي، خلال أحداث مسلسل الراية البيضا، الذي عرض عام 1988، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل الراية البيضا، من تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج محمد فاضل، بطولة جميل راتب، سمية الألفي، هشام سليم، سيد زيان، سيد عزمي، محمود الحديني، هادي الجيار، دينار.

شخصية الدكتور مفيد أبو الغار، الذي جسدّها الفنان الكبير جميل راتب، خلال أحداث مسلسل الراية البيضا، والتي تعد من أشهر الأدوار التي قدمها جميل راتب، وارتبط بها الجمهور، وكان ترشيح "جميل" لدور السفير أبو الغار، جاء بناء على ترشيح الفنان الكبير محمود مرسي، الذي عُرض عليه الدور من قِبل المخرج محمد فاضل.

ولكن "مرسي" رفض بزعم أن شخصية المعلمة فضة، هى محور الأحداث، وبمثابة الدور الرئيسي، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة له، واقترح "مرسي" أن يقوم بهذا الدور عوضًا عنه، الفنان الكبير جميل راتب، وقد كان.

اعتذار محمود مرسي، عن تأدية دور مفيد أبو الغار، خلال أحداث مسلسل الراية البيضا، لم يكن الوحيد، ولكن سبقته الفنانة يسرا، التي كانت مرشحة بقوة لتجسيد شخصية الصحفية أمل عبدالصبور، و التي أبدت موافقتها بالفعل بعد قراءة السيناريو، وقبل انطلاق التصوير، تراجعت يسرا، وقررت الاعتذار لارتباطها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، اللاتي تتطلب تواجدها بالقاهرة، دون السفر إلى دولة الأردن التي تم تصوير غالبية مشاهد "الراية البيضا" بها.

وبعد اعتذار يسرا، عن تقديم شخصية الصحفية أمل عبدالصبور، تم إسناد الدور إلى الفنانة سمية الألفي.

دارت أحداث مسلسل الراية البيضا، عن الصراع بين المعلمة فضة المعداوي، إحدى أشهر التجار بحلقة السمك، والدكتور مفيد أبوالغار، الذي يمتلك فيلا أثرية بالإسكندرية، وعاد من الخارج بعد انتهاء فترة عمله كسفير ليعيش فيها، وتسعى "فضة" لشرائها، وأمام رفض "أبو الغار" تبدأ "فضة" في المؤامرات للاستيلاء على الفيلا باستغلال نفوذها وسلطتها وثروتها ومحاولة هدمها بأي ثمن.