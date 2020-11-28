لسكان الدور الأخير.. كيف تحموا أنفسكم من خطر الكهرباء عند سقوط الأمطار؟

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من النصائح والإجراءات التي يجب علي ساكني الدور الاخير اتباعها لحماية المنزل من خطر الكهرباء عند سقوط الامطار والسيول.

النصائح

- عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة

- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة و داخلها.

- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

الخطوات التي يجب اتباعها في حالة سقوط أمطار

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- اذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

- يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الامطار.

نصائح لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح الهامة لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

أولا:

ينصح عند إصابة أحد الأشخاص بالصعق الكهربائي أن يتم على الفور فصل التيار الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة أو فصل التيار عن المنزل بالكامل من خلال المفتاح الرئيسي.

ثانيا:

في حال عدم إمكانية فصل الكهرباء يجب الابتعاد عن المصاب قدر المستطاع وعدم ملامسته بأيدٍ غير معزولة، ويفضل استعمال عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

ثالثا:

يفضل استخدام قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب حتى يسهل إسعافه.

رابعا:

إن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع ويتم سحبه بعيد عن مصدر الكهرباء.

خامسا:

استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

سادسا:

تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض لسهولة التنفس.

وطالب الجهاز جميع المواطنين بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة -أكشاك –كابلات) مشيرا إلى ضرورة الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة ويمكن الاتصال بنفس الخط للإبلاغ عن انقطاعات التيار.