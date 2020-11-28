نائبة محافظة القليوبية: تغطية الترعة البولاقية بـ10 مليون جنيه

أجرت إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية اليوم السبت جولة تفقدية للترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بحضور اللواء مجدى عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا والمهندس خالد فتحى مفتش رى القليوبية.

بدأت الجولة بتفقد تغطية الترعة البولاقية بطول 545 متر سيتم تغطية 330 متر من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 10مليون وسيتم تغطية مسافة 215 متر عن طريق منحة الوكالة الالمانية للتعاون الدولى giz ، وسيتم الانتهاء منها في شهر فبراير عام 2021.

وتفقدت ريان توسعة الطريق الدائري بجانب أسفل منطقة أم بيومي بحضور المهندس محمد أسامة استشارى المشروع بشركه AGR انترناشونال .

وقامت ريان بالمرور الميداني على المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة وذلك للإطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة ومحمد الشابورى مشرف المحطة الوسيطة.

كما تم تكليف رئيس المدينة مراجعة وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات.

جدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوى بحي شرق مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.