نائب محافظ القليوبية تتابع إزالة تراكمات القمامة ببنها وقليوب

أشرفت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم، على رفع تراكمات القمامه ومخلفات المباني الموجودة بجوار كوبري المصنع الحربي ببنها، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، مشددة على ضرورة إزاله تراكمات القمامة كافة بمحيط المدينة.

وخلال الجولة، ضبط تروسيكل وعربية "كارو"، تفرز وتنقل القمامة، بحضور المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينه بنها، وحمادة وهدان، نائب رئيس المدينة، وخالد مدير، إدارة النظافة.

وتوجهت إيمان ريان لمقلب القمامه العمومي بمدينه قليوب؛ لإزاله تراكمات القمامة به، فضلا عن التأكيد على ضرورة نقل التراكمات أولا بأول، ورفع المخلفات بالمدينة؛ لتوفير بيئة نظيفة للمواطن القليوبي.

جاء ذلك بحضور مجدى نجاح، رئيس مدينه قليوب، والسيد عبدالعظيم، نائب رئيس المدينة.

ومرت نائب المحافظ على المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة؛ للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولا بأول إلى مدفن أبي زعبل، للتخلص الآمن منها.

جدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق، مقامة على مساحة 2 فدان، بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، بتكلفة إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حيي شرق وغرب شبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد الشابوري، مشرف المحطة الوسيطة.

وأوضحت إيمان ريان أن هذه الجولة تأتي ضمن المرور الميداني الذي تقوم به للمحطات الوسيطة، على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع، وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله التراكمات كافة، بالمراكز والمدن والأحياء، وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.