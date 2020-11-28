تجديد ندب "هاني النابلسي" مديرا للفرقة القومية للفنون الشعبية

وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على تجديد ندب المخرج هاني النابلسي من البيت الفني للمسرح إلى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لتوليه منصب مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية لعام آخر.

وكان المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية قد تقدم بطلب لرئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي للموافقة على تجديد ندب المخرج هاني النابلسي من البيت الفني للمسرح إلى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتوليه منصب مدير عام الفرقة القومية.

هاني النابلسي هو ممثل ومخرج بالمسرح الكوميدي، حاصل على ليسانس آداب قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بجامعة حلوان، وتمهيدي الماجستير من قسم المسرح جامعة حلوان، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من ماستر أكاديمي بنيويورك، ويقوم بالتحضير لرسالة الماجستير في قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وأخرج النابلسى للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية مسرحية "شباب قد الدنيا" من إنتاج فرقة تحت 18 وحققت نجاحا كبيرا عام 2015، كما أخرج مسرحية "هزة في وسط البلد" للمسرح الكوميدي عام 2016، وكانت مسرحية "بحر الهوي" هى آخر أعماله المسرحية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية.