طقس غير مستقر في الدقهلية وسقوط أمطار على مناطق متفرقة

تأثرت محافظة الدقهلية بموجة من الطقس السيئ المصحوب بأمطار متقطعة على معظم أنحائها، وكان بعضها غزيرًا لكن لوقت قصير، فيما ظهرت السحب المنخفضة والغيوم بعض الوقت.

وكانت محافظة الدقهلية أعلنت تعليق الدراسة، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، لتلاميذ وطلاب المدارس بسبب تحذير الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، ببنما أعلنت جامعة المنصورة انتظام الدراسة والعمل بجميع الكليات والمستشفيات التابعة لها.

ووجه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، المهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق بإزالة شجرة آيلة للسقوط بمنطقة المشاية السفلية، تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، فقد جرى التنسيق مع قطاع الكهرباء بحي غرب، وشركة كهرباء غرب المنصورة بالتوجه لمكان الشجرة بمنطقة المشاية السفلية بمحيط فيلا غيث، حيث إن الشجرة مالت في مشهد ينذر بسقوطها في أي لحظة مما يهدد حياه المارة والمواطنين ويحتم التدخل العاجل لإزالتها قبل حدوث ما لا يحمد عقباه".

وباشر قطاع الورشة بحي غرب تحت أشراف أكرم السقا مدير الورشة الصناعية، صيانة ومتابعة بلاعات تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، واختبار مدى كفاءتها وجاهزيتها على سرعة تصريف مياه الأمطار، لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة نبروه بتغطية أعمدة الإنارة بمواسير البلاستيك في إطار استعداداتها لمواجهة الأمطار، تحسبًا لحدوث أي ماس كهربائي بسبب الأمطار، وقاد عماد ميلاد، نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، مبادرة لتغطية الجزء السفلى للأعمدة بمواسير البلاستيك كمادة عازلة بين الأعمدة والمواطنين فى حال لمسها أثناء هطول الأمطار .

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم حالة الطوارئ بجميع مناطق قطاعات المحافظة، حيث أمر بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.