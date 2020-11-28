29 إنجازا لوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ومواجهة التطرف وغرس القيم

حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020 كثيرًا من الإنجازات من أهمها ما حققته في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم ومواجهة الفكر المتطرف، حيث عملت الوزارة علي تحقيق العديد من الإنجازات وشملت الآتي:

1. اعتماد 160 مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، ليصل إجمالي عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية، منها 18 مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

2. اعتماد 50 مدرسة علمية جديدة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم الأخلاقية والتعايش السلمي، ليصل إجمالي عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية، منها 12 مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

3. تم اعتماد 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – مطروح) ليصل إجمالي مراكز الثقافة الإسلامية التي تم إنشاؤها 35 مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

4. افتتاح 810 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.

5. عقد 30 ملتقى فكري خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التي تسهم في بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، وتم بث هذه الحلقات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام من خلال قناة النيل الثقافية، وعبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

6. تسليم وزارة الشباب والرياضة 1030 مجموعة من إصدارات سلسة "رؤية" للفكر المستنير، ليتم توزيعها على مراكز الشباب والنوادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق الخطة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة للتوزيع.

7. تم تسليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد (1000) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، لتوزيعها على مكتبات المدارس على مستوى الجمهورية.

8. تم عقد منتدى الحوار الثقافي الأول تحت عنوان: "تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية", بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بتاريخ الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

9. تم عقد منتدى الحوار الثقافي الثاني تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة"، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

10. تم إطلاق مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وعُقدت أولى فعالياتها بالتعاون مع دار الهلال وجريدة المصور يوم الثلاثاء 10/ 11/ 2020م.

11. تم عقد ثاني فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" بالتعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين 23/ 11/ 2020م.

12. تم تسيير27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

13. تم عقد 1328 محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمحافظات الواقعة على السواحل الحدودية.

14. عقد 934 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وترسيخ أسس المواطنة حتى منتصف مارس2020م.

15. عقد 480 محاضرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع مدارس الجمهورية

16. عقد 434 محاضرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجميع مراكز الشباب والأندية بمحافظات الجمهورية

17. عقد 76 محاضرة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية

18. مشاركة عدد من الأئمة بمحاضرات توعية أفواج قطار الشباب بمحافظتي الأقصر وأسوان.

20. تنفيذ عدة قوافل دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

21. أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية "السابعة والعشرين" لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده بمشاركة 84 متسابقًا من 62 دولة أجنبية وتم تكريم الفائزين الأوائل بجوائز مالية بلغت (1260000) جنيه.

22. اعتماد 297 عضو مقرأة جديدًا، من الأئمة الجدد ليصل عدد أعضاء المقارئ إلى 8717 عضو مقرأة، بـ980 مقرأة.

23. اعتماد 419 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة

24. اعتماد عدة واعظات جديدات متطوعات.

25. ضم 280 مسجدًا ضمًّا دعويًّا.

26. اعتماد 50 مكتبًا جديدًا لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى 2115 مكتب تحفيظ بالجمعيات الأهلية.

27. إيفاد 13 إمامًا جديدًا إلى الخارج.

28. حصول جميع أقسام وكليات الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين.

29. حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية، وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية، كما حصلت على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضا.