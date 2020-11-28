"المالية" تنفي تخفيض رواتب بعض العاملين بالدولة: لا يمكن الحجز عليها

نفى رجب محروس المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ما تردد حول تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أنها شائعات غير صحيحة، لأن راتب الموظف شخصي ولا يجرى الحجز عليه أو تقليله.

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تضع المستحقات للعاملين في الحسابات الخاصة لهم اعتبارًا من يوم 22 بنهاية كل شهر، ومن ثم فإن مستحقات العاملين لا تتأخر على الإطلاق.

وتابع: "لا يجوز الحجز على رواتب العاملين حتى في حالة وجود مستحقات لمصلحة الضرائب المصرية على العامل، وينطبق نفس الأمر على أصحاب المعاش".

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يلزم الدولة بزيادة سنوية 7% لمن يخضعون لنصوصه، مردفًا أن مصلحة الضرائب بها ما يقرب من 50 ألف موظف يحَصِّلون ما يقارب من 70 إلى 75% للموازنة العامة للدولة، ومن ثم فإن وجود شائعة تستهدفهم يؤدي إلى ارتباك وإحباط لدى تلك الفئات، وهو ما قد ينتج عنه نقص في الموازنة العامة للدولة.