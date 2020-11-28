تعرف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا قبل جلسة الشيوخ

تواصل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ اجتماعها والذى بدأ منذ أكثر من ثلاث ساعات لمراجعة الملاحظات الواردة من قسم التشريع بمجلس الدولة حول مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، وكذلك المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفع فيه مجلس الشيوخ ،درجة الاستعداد لعقد الجلسة البرلمانية صباح الغد ،لمناقشة مشروع قانون لائحته ،وسط توقعات بحضور كبير من نوابه والبالغ عددهم 300 نائبا .

كلف المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ ،إدارة الطب الوقائى ،بتوفير الكمامات الطبية لتوزيعها على الآعضاء فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وكذلك توفير زجاجات الكحول وتوزيعها بين طرقات المجلس ،لتعقيم اليدين .

حرصت الآمانة لمجلس الشيوخ ،على تحقيق التباعد الاجتماعى من خلال توزيع المقاعد سواء فى البهو و"الباثيو"المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ .

وقالت مصادر برلمانية :أنه سيتم توزيع جلوس أعضاء المجلس بحسب السن داخل القاعة ،كما حدث فى الجلسة الافتتاحية للمجلس .وأشارت إلى أن القرار النهائي سيكون لهيئة مكتب المجلس فى هذا الشأن . وسيكون التصويت النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ علي اللائحة الداخلية برفع الأيدي وليس إلكترونيا

وأوضحت المصادر إلى أنه من المتوقع عقد المجلس لجلسات على مدار يومى الآحد والاثنين المقبلين للإنتهاء من مناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ ،واقرارها بصفة نهائية ،وإرسالها إلى الجهات المختصة بذلك ،تمهيدا لمناقشتها واقرارها فى مجلس النواب .

وتتخذ الحكومة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خوفا من انتشار الموجة الثانية من الفيروس، الذي ضرب العديد من الدول، وتسبب في وفاة الألاف من الذي اصيبوا جراء كورونا، ذلك الفيروس الذى ظهر في الصين، نوفمبر العام الماضي.