محافظ كفر الشيخ يعزي رئيس الأمن الوطني في وفاة شقيقه

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، وعدد من القيادات التنفيذية، مساء اليوم السبت، واجب العزاء للواء عادل جعفر، مساعد وزير الداخلية، رئيس جهاز الأمن الوطني، وعلاء جعفر، رئيس نادي الزعفران، في وفاة شقيقهما المحاسب أحمد جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، ونائب رئيس أمناء تعليم المحافظة.

وتوفى الفقيد مساء أمس وجرى تشييع جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم بمسقط رأسه بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشسوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، وعددا من قيادات الحزب، بواجب العزاء في الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته.

ويقام العزاء منذ صباح اليوم السبت بالسرادق المقام بنادي الزعفران الرياضي، وسط حضور قيادات المحافظة وأعضاء مجلس الشيوخ ومرشحي مجلس النواب، كما شهد العزاء تواجد عدد من قيادات وزارة الداخلية.

وتوفى المحاسب أحمد السيد جعفر، إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وجرى حجزه بالمستشفى الجامعي بكفرالشيخ لإجراء عملية جراحية، قبل نقله لإحدى المستشفيات بالقاهرة لتكملة علاجه إلا أنه توفى مساء أمس.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لدفتر عزاء مفتوح لنعي الراحل، الذي كان يتمتع بشعبية وحب كبيرين لدى أبناء المحافظة، لاسيما الشباب، ونعته قيادات المحافظة الشعبية، مؤكدين أن المحافظة فقدت رمزا كبيرا للوطنية والإنسانية والعمل الاجتماعي والخيري.

ونعته الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، برئاسة المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، مؤكدة أنه كان رمزا كبيرا للإنسانية والوطنية، وأثرى الحياة السياسية والاجتماعية خلال سنوات طويلة.