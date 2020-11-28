بسمة وهبة تعلن خضوعها لعمليه جراحية: أعملها في مصر ولا لندن؟

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، تعلن من خلاله استعدادها للخصوع لعملية جراحية.

وقالت "بسمة" خلال الفيديو: "الدكتور في لندن اتصل بي وقال لابد أن أسافر للخضوع لعملية هناك ولكنني مترددة في السفر واستخرت ربنا وسبحان الله قابلت ريم ابنه مني عبدالغني صديقتي لأننا جيران وقالتلي على دكتور نفس تخصصي، والذي لم أجده في مصر، ولكني متردده هل أجري العملية في مصر أم في لندن؟.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة كشفت مؤخرا آخر تطورات حالتها الصحية، قائلة: "أنا بخير بفضل الله، شوية كدة وشوية كدة، عملت العملية من 10 أيام"، موضحة أنها كانت تعاني منذ فترة طويلة بمشكلة في المعدة وأجرت عملية في الولايات المتحدة، ومنذ 6 أشهر الأعراض ظهرت لها من جديد، وأصيبت بنزيف فقررت السفر للندن لاكتشاف الأمر، "مكنتش أعرف النزيف دة على المعدة ولا لا، ومينفعش حد يمسك معدتي خالص غير البروفيسير بتاعي".

وأضافت "وهبة" خلال اتصال هاتفي من دبي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الدكتور كتب لها علاج، ورفض إجراء كشف بالمنظار على معدتها، متابعة: "معدتي كانت عاملة زي السيجارة لما تتبل مينفعش يدخل فيها حاجة خالص"، مؤكدة أن معدتها استجابت للعلاج واختفت الأعراض ولكن النزيف ظل موجودا.

وأشارت إلى أنها أجرت فحوصات لمعرفة سبب النزيف، وتبين أن هناك هرمونات نشطة، وهذا غير جيد، نظرا لأن تلك الهرمونات من شأنها تنشيط الخلايا السرطانية، "الحل إنه تتشال الحتت دي من جسمي، والدكتور رفض، وقالي هيحط حاجة من خلال المنظار الحاجة دي هتطلع هرمونات هتخلي الهرمونات النشطة عشان متتقلبش لخلايا سرطانية".

وتابعت: "الحمد لله أنا دلوقتي كويسة، ونزلت فيديو كنت بستخير الله قدام الناس مع الفانز بصيت لقيت بعدها بيومين جايلي تليفون من سيدة أعمال خيرية وهي وفاء بن خليفة، للمشاركة في مؤتمر سرطان الثدي في الإمارات