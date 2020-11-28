النواب يتسلمون رسميا حقائبهم النيابية بالشيوخ

بدأت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار محمود إسماعيل اليوم السبت فى توزيع الحقيبة البرلمانية على أعضاء المجلس والبالغ عددهم 300 نائبا .وتتضمن الحقيبة البرلمانية التابلت الإلكترونى ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء علي مدار الخمس سنوات المقبلة

وتحتوى الحقيبة على دبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ واتنين بادج سيارة .وكان أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدين الأن بمقر المجلس قد تسلموا الحقائب

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.

وأكدت النائبة امل رمزي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة اعداد اللائحة النهائية أن اجتماع اليوم مخصصص لمناقشة الملاحظات الوادرة من مجلس الدولة وكذلك المقترحات المرسله من الأعضاء علي مشروع اللائحة لتكون جاهزه للمناقشة والرد عليها في الجلسه العامه غدا الاحد المخصصة لمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ.

وأضافت رمزي في تصريحات للمحررين البرلمانين بان الاجتماع شهد مناقشات واسهامات كبيره من عدد من الأعضاء وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، علي 6 مواد من مواد اللائحه ال 293 وكذلك مقترحات الأعضاء وتمت الموافقه على بعضها والتمسك ببعض الصيغ الوارده بمشروع اللائحه للوصول الي افضل صيغه قانونيه ودستوريه لتخرج اللائحه في صيغتها النهائيه متوافقه مع الدستور.

وتابعت رمزي بان لائحة مجلس الشيوخ حددت الاختصاصات وواجبات الأعضاء وهيكل اللجان ولن تخرج من المجلس الا بصيغه منضبطه ومتوافقه مع الدستور وسيكون هناك دور كبير لمجلس الشيوخ في المرحلة القادمه وهناك علاقة تكامل بين غرفتي البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ لاثراء الحياه النيابيه في المرحلة القادمة .