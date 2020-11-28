50 جنيها بخلاف التوصيل.. 4 خطوات وشرطان لاستخراج الفيش "أون لاين"

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا، عدة خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين، تتعلق جميعها بالخدمات الجماهيرية مثل الأحوال المدنية والجوازات، لمنع التكدس أمام منافذها، وتيسيرا على المواطنين، ومن ضمن تلك الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية والتي تمكنهم من استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" والتي يمكن للمواطن استخراجها إلكترونيًا من خلال عدة خطوات بسيطة واستلامها خلال يومين فقط.

وقال مصدر أمنى إن تلك الخطوات تتم بكل بساطة وسهولة من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية او تطبيق الوزارة على الهاتف المحمول وتشمل تلك الخطوات:

- الدخول على الموقع اللإلكتروني لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/- تسجيل الدخول إلى حسابك أو تسجيل حساب جديد إذا لم يكن لديك واحد.

- الدخول إلى قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية.

- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

واوضح المصدر انه يشترط أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومي تم أخذ بصماته فيها ويتم استكمال كافة البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكتروني كما يمكن أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.

واشار المصدر الى أن رسوم استخراج فيش جنائي من القسم التابع له الشخص 50 جنيهًا لا غير، وتعتبر نفس التكلفة إذا تم استخراجه إلكترونيًا لكن مع إضافة بعض الرسوم الإضافية للتوصيل والتحصيل الإلكتروني .

وفيما يتعلق باستخراج فيش وتشبيه جنائي أو صحيفة حالة جنائية من خارج مصر، قال المصدر إنه يجب القيام بخطوتين هما: زيارة القنصلية المصرية الموجودة في الدولة التي تعيش بها خارج مصر، وطلب استخراج فيش جنائي ورقي لديهم، والتقدم بطلب لملء نموذج الفيش مع مبلغ 20 دولارا، أو شيك مقبول الدفع ولا تقبل القنصلية الشيكات الشخصية، وفي حالة الرغبة في ترجمة الصحيفة إلى اللغة الإنجليزية يجب دفع قيمة 25 دولارا.

وأشار المصدر إلى ان صلاحية الفيش الجنائي عقب استخراجه تظل صالحة للاستخدام لفترة من الوقت قدرها ثلاثة أشهر فقط وإذا أراد المواطن استخدامها مرة أخرى، يجب استخراج فيش جنائي جديد سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.