"شعبة الخضر": لا زيادة في الأسعار رغم برودة الطقس

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القطاع الخاص على استعداد للتكاتف مع الدولة في أي إجراءات سيجري اتخاذها إذا ساءت الأحوال الجوية وزادت كميات الأمطار لتصل إلى سيول.

وأضاف نجيب لـ"الوطن"، أن الحكومة تضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة، من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة وغيرها من المنافذ، لمواجهة أي تقلبات جوية.

ولفت إلى تكثيف أجهزة المحافظة خدماتها، خاصة فيما يتعلق بالنظافة، وسحب مياه الأمطار من أماكن البيع في الأسواق لسهولة الحركة، مشيرا إلى أن طرح محاصيل العروة الشتوية تباعا في الأسواق، أسهمت في تراجع الأسعار واستقرار البعض الآخر، خاصة في محافظات الصعيد.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه في حالة استمرار حالة الجو، سيجري الإعلان رسميًا عن التضرر أو تراجع الإنتاج، إذا أدى الوضع لعدم الاستقرار في الأسواق، كحدوث زيادة الأسعار، أو نقص في المعروض، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وحذر من بدء ظهور إنفلونزا الطيور، خاصة مع بداية دخول موسم الشتاء، قائلًا إن العدوى لم تظهر حتى الآن بالنسبة للتربية المنتظمة في المزارع.

وأضاف أنه لا بد من دق ناقوس الخطر لاتخاذ الاحتياطات الكاملة والإجراءات الاحترازية، لتفادي الخسائر الفادحة التي يتحملها التجار وصغار المنتجين نتيجة النفوق.

وأشاد بحملات التوعية الخاصة بإدارة الطب الوقائي بشأن مخاطر الإنفلونزا وكيفية تجنبها، بجانب تنظيمهم قوافل تحصين لرصد بؤر انتشارها، مطالبًا الوحدات البيطرية في المحافظات بشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة به، لتجنب سقوط ضحايا بشرية.