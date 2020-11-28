رانيا يوسف لـ"الوطن": أنا أهلاوية بالوراثة ولست متعصبة

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها البالغة، لفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على نادي الزمالك أمس بهدفين مقابل هدف، وبالتالي التأهل لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها العام المقبل في قطر.

وقالت رانيا لـ"الوطن" إنها عاشت عدة ساعات من الفرحة والسعادة، بعد انتصار النادي الاهلى رفقة بناتها حتى الفجر، مضيفة: "أنا أهلاوية ولكني لست متعصبة، وورثت تشجيع الأهلى من أسرتي".

وتابعت: "أنا مع عدم التعصب، وأن يكون هناك روح رياضية، فالرياضة مكسب وخسارة".

وأوضحت الفنانة رانيا يوسف، إن الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، سيحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.

وعن دورها بالجزء الثاني من "الأنسة فرح"، أشارت إلى إن الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها، وتتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة، رغم اختلاف الأجيال.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج.