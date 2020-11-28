محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق يفتتحان كوبري كفر الجزار ببنها

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حيث استعرضا سوياً أوجه التعاون والتنسيق لدفع العمل بقطاع الطرق والكباري بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس محمد راشد، مدير هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، وبعد ذلك توجه المحافظ ورئيس هيئة الطرق إلى موقع كوبري كفر الجزار، في مدينة بنها، لإعلان افتتاحه أمام حركة مرور السيارات، اعتباراً من مساء اليوم السبت.

وأكد المحافظ أن الكوبري تمت به أعمال الصيانة منذ يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، حيث جرى غلق كلي للكوبري لأول مرة في تاريخه، إذ اشتملت أعمال الصيانة بالكوبري على عمل صيانة الفواصل ورصف وعمل بلدورات في منتصف الكوبري، بالإضافة إلى أعمال الدهان بأحدث المواد، وجرى عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وفي هذا الإطار جرى عمل نظام إضاءة وكاميرات لرصد أي مخالفات وذلك بتكلفة تصل إلى 6 مليون جنيه.

وأجرى "الهجان"، على مدار الشهور الماضية، العديد من المشاورات والمباحثات مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة الطرق والكباري، بشأن أعمال الصيانة اللازمة لكوبري كفر الجزار، حيث أن الكوبري لم يخضع لأي أعمال صيانة منذ سنوات، رغم أنه من أقدم الكباري فى مصر.

جرى إنشاء كوبري كفر الجزار منذ ما يقرب من 90 عاماً، إذ يرجع تاريخ افتتاحه إلى عهد الملك فؤاد الأول في عام 1933، وكان يمثل طريق القاهرة الإسكندرية القديم، حيث كان يربط القليوبية بمحافظات الوجه البحري، وقد تم غلقه وإنشاء كوبري جديد لصعوبة تحمله حركة المرور التى تزايدت على مدار العقود الماضية، ليكون الرابط الوحيد لعدد من قرى مدينة بنها، فضلاً عن كونه بديل استراتيجي في حالات الحوادث على الطريق الزراعي السريع.

ورغم ذلك التاريخ العريق للكوبري، لم يجرِ تجديده أو إحلاله منذ 10 سنوات، حيث يبلغ طول الكوبري حوالي 275 متراً، ويضم حارتين مروريتين بعرض 4.8 متر لكل حارة.

وخضع كوبري كفر الجزار لبعض أعمال الصيانة الخفيفة، قبل 3 سنوات، شملت السور وأرضية المشاه فقط، دون إجراء أي أعمال صيانة تشمل الرصف أو علاج الفواصل، نظراً لصعوبة غلق الكوبري.