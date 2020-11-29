حظك اليوم الأحد 29-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم عالم الأبراج بتقديم رسائل يومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وقد يتسبب لك في نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات وتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يحفزك وما زال يمدك بالنشاط والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الوضع الفلكي اليوم يمنحك يقظة وسرعة بديهة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث عن إنجازاتك أو الإعلان عن خططك وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع داعم يمنحك طاقة عاطفية تساعدك على التواصل بود مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك نشاطا وذهنا حاضرا وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يدفعك للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك، تحكم في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك إصرارا على تحقيق فوائد ويحالفك الحظ.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا يجعل الأحباب يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تبتعد عن المغامرات المالية والمخاطرة، اصبر لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تعدك بفترة مثالية للحب والمغامرة وتقضي أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك، ولا تتسرع حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك بهدوء حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابقَ متحفظا ومن المهم أن تتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح علاقاتك وقد تحصل على الحب والاهتمام ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ويعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك، حاول أن تتصرف بلباقة وكما ينتظر منك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل علاقات العمل يجعلك لامعا وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدخران لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.