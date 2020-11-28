حظك اليوم السبت 28-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يبحث الكثيرون عن توقعات الأبراج، وتقدم "الوطن" لقرائها خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يسلط الضوء على الأمور المهنية والمالية واليوم يجب أن تضاعف حذرك وتحدد وتنظم أفكارك وخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تمنحك سحرا وتميل لمناقشة قضايا فكرية وتستطيع أن تعرض رأيك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق وتتقدم بمنتهى الثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم تفتن الجنس الآخر ويمنحك الفلك قدرةً على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأصدقاء لمشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتجعلك راغبا في إسعاد من حولك وتمتلك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، فقط تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادَ في الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد كارول سماحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان وقد يجمعك بالأصدقاء وبمن تحب سفر أو لقاء مميز.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تشارك من حولك في احتفالٍ ما.. وقد تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي مصالحك وحقوقك وادرس قراراتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدث مع شريك حياتك لتقرب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التطور وقد تغير عاداتك تدريجيا وتبدو أكثر مرونة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدفعك للاهتمام بمظهرك وتبدو أكثر نشاطا وتفتن الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتتحرك بحماس واليوم هو وقت الخروج والانطلاق

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر في خطواتك ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. انتبه فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات قد يعدك بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تشعل قلبك بالعاطفة.. فلا تتردد في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.