106 من 17 محافظة يتنافسون في مسابقة النحت بمؤسسة فاروق حسني

اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اليوم السبت، للفرز والتصويت على الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة.

وكانت لجنة المسابقة اشترطت عدة معايير للتقيم، وهي، الابتكار والمعاصرة وجودة الأداء، مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني، حيث تقدم للمسابقة ١٠٦ متسابقين من ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية.

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري، مقسمة كالتالي:

- ٥٠ ألف جنيه، الجائزة الأولى.

- ٣٠ ألف جنيه، الجائزة الثانية.

- ٢٠ ألف جنيه، الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة التحكيم لمسابقة النحت كلا من:

- الفنان الدكتور عبدالعزيز صعب، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بقسم النحت.

- الفنان الدكتور شمس القرنفلى، عميد كلية الفنون التطبيقية.

- الفنان الدكتور عصام درويش، الأستاذ الدكتور بقسم النحت بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

- الفنان إيهاب اللبان، نحات ومدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.

- الفنان ناجى فريد، نحات.

وسوف يعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية في وقت لاحق.

ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز، برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك في 5 يناير ٢٠٢١.

يشار إلى أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، هي مؤسسة مستقلة أنشأت في 2019، وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، واختارت المؤسسة حي الزمالك مقرًا لها.

وتهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته.

وتهدف المؤسسة أيضا إلى خلق مجالات جاذبة للشباب والإسهام في دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

وتقوم المؤسسة أيضًا بنشاط ثقافي موازٍ، مثل إقامة مسابقات فنية وثقافية، واحتضان الكثير من المواهب الشابة وتنمية وصقل موهبتها.