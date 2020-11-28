إيمان الطويل: زيارة السيسي لـ"جوبا" مهمة للتنسيق مع دول القرن الأفريقي

قالت إيمان الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان اليوم، تتعلق بتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين، موضحة أن زيارة السيسي مهمة للغاية في هذا التوقيت للتنسيق مع دول القرن الأفريقي.

وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن زيارة السيسي تهدف للعمل على المحافظة على مصالح مصر المرتبطة بالدول المطلة على البحر الأحمر ومن يجاورها.

وكشفت الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أن مصر لديها علاقات قوية مع دولة جنوب السودان، وهناك أوجه تعاون مشترك بين الدولتين سواء على المستوى التنموي أو مجال الطاقة.

وتابعت أنه في مجال الطاقة يتم العمل على إنشاء محطة للطاقة وفي مجال التعليم هناك فرع لجامعة الإسكندرية يتم إنشاؤه في مدينة جوبا بجنوب السودان، مؤكدة على أن لزيارة الرئيس السيسي إلى جنوب السودان بُعد تنموي.

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر، أنَّ تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.