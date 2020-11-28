شكوك حول إصابة محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بفيروس كورونا

خضع محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبوليمون، لإجراء مسحة طبية اليوم السبت، بعد شكوك متزايدة في إصابته بفيروس كورونا، نتيجة مخالطته عددا من الموظفين بديوان عام المحافظة، تأكدت إصابتهم بالفيروس المستجد، خلال افتتاحه ووزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، إحدى المنشآت الثقافية في مدينة السادات، في وقت سابق من أمس الجمعة.

وأعلنت محافظة المنوفية عن إصابة 4 موظفين في الديوان العام بفيروس كورونا، من ضمنهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات العامة، وتم إجراء المسحات الطبية اللازمة لهم، بعد ظهور الأعراض عليهم، في أعقاب الافتتاح، حيث جاءت نتائجهم إيجابية.

وأكد مصدر مسئول بديوان محافظة المنوفية لـ"الوطن" أن المحافظ خضع لإجراء مسحة طبية اليوم، موضحاً أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي، وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الوراده من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وطمأن المصدر أنه تم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهرت بها الحالات لمنع انتشار العدوي بين العاملين بالديوان العام، حفاظاً على صحتهم.

وأضاف المصدر أن الموظفين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد، مساء أمس الجمعة، بعد ظهور الأعراض على عدد منهم، مؤكداً أن النتائج أكدت إصابتهم، مشدداً على أن الوضع الصحي للمصابين الأربعة مستقر داخل العزل المنزلي، وتحت إشراف طبي من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.

وافتتحت وزيرة الثقافة ومحافظ المنوفية، أمس الجمعة، سينما ومسرح مدينة السادات، بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، ووفق أحدث النظم الحديثة، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والأستاذ أحمد فوزي، مدير عام ثقافة المنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقام محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للسينما والمسرح، قبل أن يقوما بتفقد المبنى المقام على مساحة إجمالية بلغت 6 آلاف و78 متراً مربعاً، مكون من طابقين، الأول به قاعة العرض، ومساحتها 800 متر مربع، وتضم 424 مقعداً وخشبة مسرح بمساحة 200 متر، لاستيعاب العروض المسرحية، ويشمل الطابق الثاني غرفة إسقاط الإضاءة والصوت والعرض السنيمائي، ومكاتب إدارية، وتم تجهيز المبنى بأحداث المعدات والأجهزة الفنية الحديثة والمطورة.