آخر فرصة.. هدايا يمكن اقتناؤها للكريسماس قبل نهاية "البلاك فرايداي"

بدأ العد التنازلي لانتهاء خصومات وعروض البلاك فرايداي في 30 نوفمبر الحالي، وهو التوقيت نفسه الذي يبدأ فيه الاحتفال بأعياد الكريسماس التي تستمر طوال شهر ديسمبر.

واستغلالا لمناسبة "البلاك فرايداي" في شراء هدايا الكريسماس، يقدم "الوطن"، نماذج من الهدايا التي يمكنك اقتنائها قبل انتهاء التخفيضات على النحو التالي:

أولا: الهدايا الحريمي

المكياج:

يمكنك الاختيار من بين مئات أدوات المكياج، مثل أحمر الشفاة وكريمات الأساس، وفرش المكياج، والماسكرا ومصحح الحواجب، ومظلل العيون، التي تبدأ أسعارها من 75 جنيهًا، وتصل إلى 450 جنيها.

منتجات العناية الشخصية:

تتعدد الخيارات بمنتجات العناية الشخصية، بين منتجات الشعر والبشرة، فمن منتجات البشرة ماكينات إزالة الشعر وتدليك الجسم والبشرة، وجهاز الديرما الرولر، وجهاز تنظيف الرؤوس السوداء، وتبدأ الأسعار من 90 إلى 300 جنيه.

ومن منتجات العناية بالشعر، يمكنك الاختيار بين مكواة الشعر ومجفف الشعر، وفرشاة الشعر الكهربائية، التي تتراوح أسعارها بين 170 إلى 400 جنيه.

الملابس والأحذية الحريمي:

مثل الجواكيت والمعاطف والكوفيات والتيشيرتات الشتوية والملابس الرياضية، التي تبدأ أسعارها من 150 جنيها، ولا تزيد على 500 جنيه.

أما فيما يخص الأحذية، فهناك العديد من الخيارات التي تتمثل في الأحذية الرياضية والبوت الطويل و"الهاف بوت" والكوتشي السنيكرز والبلارينا والأحذية الكلاسيكية، وتبدأ أسعارها من 115 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه.

الإكسسوارات:

مثل الساعات التي تتراوح أسعارها بين 99 و450 جنيهًا، والخواتم والسلاسل الفضية والنحاسية، التي تترواح بين 70 و350 جنيهًا.

ثانيًا: الهدايا الرجالي

أجهزة العناية الشخصية:

مثل ماكينات الحلاقة وشفرات إزالة الشعر، التي تبدأ من 180 جنيهًا وتصل إلى 490 جنيهًا.

الملابس والأحذية:

تتراوح أسعار التيشيرتات والجواكيت الرجالي، بين 200 و500 جنيه، أما الأحذية، فتبدأ من سعر 180 جنيهًا، وتصل إلى 350 جنيهًا.

الساعات والروائح العطرية، وتبدأ أسعارها من 200 إلى 500 جنيه.

الهدايا الحريمي والرجالي

الهدايا التكنولوجية:

مثل الباور بانك، الذي يتراوح سعره بين 250 و450 جنيهًا، أو سماعات "الإيربود"، التي يبدأ سعر "الهاي كوبي" من 200 جنيه، وتصل إلى 500 جنيه، أو ساعة تتبع اللياقة البدنية التي يبدأ سعرها من 400 وحتى 800 جنيه.