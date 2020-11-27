ترك الأكياس في الشمس فترة.. نصائح لـ البلاك فرايداي في زمن كورونا

في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام، ينتظر الكثير خصومات وعروض ما يعرف بـ"الجمعة البيضاء" في مصر أو "البلاك فرايداي" كما تعرف عالميا، لشراء ما يحتاجون من أدوات منزلية وكهربائية وملابس وغيرها من المستلزمات بأسعار أرخص حيث تتنافس المحلات والمتاجر الإلكترونية في جذب الزبائن، الأمر الذي يقترن دائما بمشاهد الطوابير والزحام، التي حذرت منها وزارة الصحة في زمن الوباء، مناشدة المواطنين تجنب تلك العادات المتعارف عليها في هذا اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا.

تعقيم اليدين باستمرار بعد لمس الأسطح الخارجية والملابس

إجراءات احترازية وإرشادات عدة يجب اتباعها أثناء التسوق، بدأها الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التسوق، مع الحرص على اصطحاب زجاجة الكحول دائما لتعقيم اليدين باستمرار كلما لامست أي سطح خارجي أو بعد لمس الملابس.

الحفاظ على التباعد بين المواطنين مسؤولية مشتركة بين الجمهور وأصحاب المتاجر، وبحسب تصريحات حتة لـ"الوطن" كل مكان تجاري يجب عليه تحديد أعداد الدخول تجنبا لمشاهد الزحام المعتادة سنويا في هذا الحدث كل عام.

حتة: يفضل ترك الأكياس فترة تحت أشعة الشمس

وعن تعقيم المنتجات بعد شرائها، أوصى أستاذ الطب الوقائي بغسل المنتجات التي يمكن غسلها وتعقيم الملابس والأكياس جيدا، إلى جانب تركها فترة تحت أشعة الشمس إن أمكن قبل استخدامها، تجنبا للعدوى بفيروس كورونا.