لميس الحديدي عن نهائي القرن: الاهلي سيد أفريقيا بلا منازع

أعربت الاعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها البالغة بحصد النادي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد القاهرة الدولي، حيث قالت "كأس دوري أبطال أفريقيا يعود للقلعة الحمراء من جديد بعد غياب وجعنا لمدة سبع سنوات".

وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON": "كتير من الناس إمبارح في العالم العربي ومصر بالذات ناموا سعداء وأنا واحدة منهم، ودي البطولة الأهم للنادي الأهلي لأنه سيد إفريقيا بلا منازع "، مشيدة في الوقت ذاته بالهدف الذي أحرزه مجدي قفشة: "عمل هدف في الوقت القاتل فوق الروعة".

وتابعت: "كل اللاعبين كانوا رجالة لا أستثني أحدا بداية من هدف السولية والشناوي وكهربا اللي كهرب الماتش، موسيماني أسعدنا جميعًا وخلى للنادي الاهلي شكل مختلف وعاوزة أقول له إنت دخلت قلوب المصريين من أوسع الأبواب لأنه باب الأهلي وأي باب زي النادي الاهلي ممكن نحبك منه".

كما رصدت الإعلامية ملاحظاتها على مباراة الأمس، فذكرت أن مباراة الأمس كانت ممتعة جدًا والناديين لعبا واحدة من أفضل مبارياتهم منذ فترة طويلة لا يوجد لحظة مللنا أو زهقنا فيها أو غمضنا عنينا، كانت منافسة شرسة، وإحقاقا للحق الزمالك في أوقات كثيرة كان ماسك الكورة وكان ضاغط لكن في النهاية الأهلي خلص الماتش بالهدف الصح في الوقت الصح".

وتابعت: "الكورة أهداف في النهاية حتى لو الفريق لعب حلو طول المباراة لكن المباراة عقدت في وقت حرج مع غيابات إصابات كورونا في الفريقين لكن إستطاع الفريقان تجاوز الغياب إجمالا، و زي ما جون السولية طمن الأهلاوية في الأول لازم نقول إن هدف شيكابالا أيضا كان رائع جدا وهو وواحد من أفضل الأهداف في الفترة الأخيرة وأنا بحاول أكون موضوعية".

وواصلت: "الروح الرياضية كانت حلوة طول الماتش ممكن بعد المباراة كانت هناك مشادات بسيطة من هنا وهناك لكن إحنا عاوزين الروح الرياضية دي تكم بين الجماهير حتى لو ده عادي بين جماهير الكرة في العالم كله بس عاوزين نخف الحالة دي في البيوت وكل واحد فينا عائلته فيها أهلاوي وزملكاوي، أنا مثلا كدة".

وأضافت: "مصر كدة، أكبر حزبين في مصر أهلي وزمالك هم أكبر قطاعين في البلد نحترم بعضنا ونخفف التعصب مش بقول تفرحوا لبعض، صعب أطلب من الزملكاوية ينبسطوا بفوز الأهلي أو العكس لكن نخفف التعصب".