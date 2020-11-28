لو العربية عملتها وعطلت.. أرقام ونش الإنقاذ في القاهرة والجيزة

يتعرض الكثير من مالكي السيارات إلى توقف سياراتهم في الطرق، بسبب عطل مفاجئ في السيارة أو حادث تصادم، الأمر الذي يتسبب في أزمة لمالكها، ويبدأ في البحث عن ونش أو رافعة لإنقاذ السيارة أو نقلها من مكان لآخر.

وفي هذا الصدد ترصد "الوطن" أرقام أوناش لإنقاذ سيارتك إذا تعطلت في الطريق على النحو التالي:

ونش إنقاذ الشافعي

ويخدم الونش مناطق في (القاهرة –الجيزة – الإسكندرية – الساحل الشمالي – شرم الشيخ – الغردقة – جنوب الصعيد)، كما يتواجد في أهم المناطق الحيوية في القاهرة والجيزة (المقطم – مدينة نصر – القاهرة الجديدة – التجمع – مدينتي – الرحاب – الشروق – المعادي – الزمالك – المهندسين – 6 أكتوبر- محور 26 يوليو- الواحات البحرية).

ويمكنك الاتصال بالونش على أرقام: 01110266307 - 01003440050 - 01002744827 - 01110266307

ونش إنقاذ الفرسان

وتقدم الشركة ونش إنقاذ السيارات في المدن الجديدة الشروق، المستقبل، بدر، العبور، ويمكنك طلب الونش من خلال الأرقام: 01140050057 - 01023003033 - 01282505052.

ونش إنقاذ سيارات ونش كارز

تقدم الشركة ونش إنقاذ في مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وطريق الواحات وطريق دهشور والمقطم والأتوتستراد والتجمع والنزهة وفيصل والعاشر من رمضان والهرم والدائري الإقليمي وطريق السويس، على مدار 24 ساعة، من خلال الاتصال على الرقم: 01023600987.

الباشا للإنقاذ السريع

وتتيح الشركة خدمة إنقاذ السيارات خدمة 24 ساعة متواصلين على مدار الأسبوع، من خلال الاتصال على الأرقام: 01140660666 - 01228955552 - 01228955551.

الحازم لإنقاذ السيارات

وتقع الشركة في 107 عمارات البترول - مدينة نصر القاهرة، ويمكنك طلب السيارة من خلال الاتصال على أرقام: 01066026943.

ونش الوطنية للإنقاذ

وتقدم الشركة خدمة إنقاذ سيارتك في أي مكان عن طريق الاتصال بالرقم: 01128070608، ومنها يتم تحويلك لأقرب ونش قريب من مكان تعطل سيارتك.

ونش إنقاذ سيارات Arko

وتقدم الشركة أسطول إنقاذ للسيارات في العديد من مناطق القاهرة والجيزة وخارجها، من خلال الاتصال على الأرقام: 01060918587 - 01060918587 - 01123370899.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من أرقام أوناش الإنقاذ على مستوى الجمهورية من هنا