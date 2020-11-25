10 نصائح للتعامل مع غرق السيارة في مياه الأمطار: تغيير فلتر الهواء

تتعرض مختلف المحافظات لتقلبات في الأجواء وهطول أمطار غزيرة وهو ما قد يؤدي إلى غرق العديد من الشوارع، ما يؤثر بشكل مباشر على السيارات وحركتها.

وقال خبير السيارات المهندس محمد عبد الصمد، إن هناك بعض النصائح يجب اتباعها في حالات غرق السيارة أو وصول مياه الأمطار إلى مستوى أعلى من عجلات السيارة، كالتالي:

1- يجب تحرير محضر بحالة السيارة وإبلاغ شركة التأمين إن كان السيارة مؤمن عليها.

2- عدم تشغيل أي شيء يعمل بالكهرباء داخل السيارة، حتى لا يتعرض ركابها للصعق الكهربائي.

3- البدء فورا في تجفيف المقصورة الداخلية للسيارة، حتى لا تتسبب المياه في تآكل بعض أجزاء السيارة.

4- عدم تشغيل المحرك بعد انتشال السيارة، لأن المياه تكون وصلت إلى غرفة الاحتراق، ويجب تجفيفها جيدا قبل تشغيل المحرك.

5- فحص علبة الفيوزات جيداً قبل بدء التشغيل.

6- فحص مستوى زيت الموتور، وفي حالة وصول المياه إليه يجب تغييره مع تغير فلتر الزيت.

7- يجب تغيير فلتر الهواء لأنه يكون مشبعا بمياه الأمطار.

8- فحص فلتر الهواء والتأكد من تجفيفه فوصول المياه له يعني وصولها للمحرك من الداخل.

9- فحص البوجيهات وملحقاتها حيث إنها من الأجزاء التي لا يجب وصول المياه لها، لأنها المسؤولة عن الاشتعال داخل المحرك لتوليد الطاقة.

10- فحص الكمبيوتر والأجزاء الكهربائية، حيث يتسبب وصول الماه لكمبيوتر السيارة واللوحة الكهربائية والفيوزات والضفيرة إلى أضرار كبيرة بالسيارة، لذا يجب فصل كهرباء السيارة في الحال من البطارية وعدم تشغيلها فى حالة غرقها بمياه الأمطار.