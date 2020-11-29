نجوم شجعوا الجمهور على ارتداء الكمامة بعد إصابة فنانين بكورونا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تشجيع الجمهور على ارتداء الكمامة الفترة المقبلة، تجنبا للموجة الثانية من وباء كورونا، ومن أكثر الفنانين الذين حرصوا على الظهور بالكمامة لجمهورهم الفنان أحمد الشامي.

وأيضا الفنان علي ربيع والذي كان حريصا على ارتداء الكمامة بصفة مستمرة وحث الجمهور على ارتدائها.

الفنان أحمد فلوكس هو الآخر دائم على ارتداء الكمامة ويظهر بشكل مستمر عبر إنستجرام يردد مقوله "الالتزام"

الفنان شريف منير هو الآخر حريص على التباعد الاجتماعي وأجرى مؤخرا مسحة كورونا وكانت النتيجة سلبية وحرص أيضا على الظهور بالكمامة.

المطرب أحمد جمال والفنان أحمد حاتم أيضا حريصا على الظهور وتوعية جمهوره بشكل مستمر على ارتداء الكمامة والتباعد لتخطي تلك الفترة.

الفنانة إيمي سمير غانم هي الأخرى من أكثر الفنانات التي تلازمها الكمامة منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا حيث شوهدت في عدد من الأماكن وهي ترتدي الكمامة.

وجاء حرص النجوم على ارتداء الكمامة بسبب إصابة عدد كبير من الفنانين بكورونا الفترة الماضية.

وأعلنت الفنانة زينب غريب، مطلع الشهر الجاري، عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وايضا الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".وأضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

وأعلنت أيضا سارة عبدالرحمن إصابتها بكورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت عبر الفيسبوك: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم بأيام مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

وبعيدا عن الجونة فقد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر الفيس بوك إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة، قبل قليل.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا.. رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".