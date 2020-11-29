تحريز 13496 عبوة دواء في حملة مكبرة على الصيدليات بدمياط

شنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط حملة لضبط سوق الدواء ملاحقة المخالفين و بإشراف الدكتورة جيهان الديب مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة فاطمة رشاد مدير إدارة التفتيش الصيدلى حيث تم تشكيل عدة لجان شارك فيها مفتشى الصيدلة بالإدارة العامه للصيدلة وبمصاحبة لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية و لجان من العلاج الحر و الجودة ومكافحة العدوى وذلك للتفتيش على العيادات و المراكز الطبية و مخازن الأدوية والأماكن غير المرخصة .

وأسفرت حملة التفتيش عن : تحريز أدوية ومستحضرات صيدلية فى أماكن غير مرخصة بإجمالي 2129 عبوة مستحضرات صيدلية و 13496 عبوة دواء حيث تم عمل المحاضر اللازمة بذلك كما تم تحرير محضر عدم تواجد المدير المسؤول في مخزن أدوية وتحريز أدوية بكميات كبيرة فى 3 مراكز نساء وتوليد و 3 معامل تحاليل.

كما تم المرور على صيدليات عامة برفقة مباحث المخدرات وتم تحريز أدوية تحتوى على أملاح الترامادول مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تحتوى على مادة البريجابالين بدون فواتير وأدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وتم عمل المحاضر اللازمة لكل هذه المخالفات و كذلك تم تنفيذ قرارين بالغلق الإداري لصيدليات بدون صيدلي مدير.

وفي وقت سابق زار الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفى "كفر سعد المركزي، والصدر بدمياط"، للتأكيد على استعداد المستشفيات لاستقبال الزيادة المتوقعة في حالات الكورونا، ومدى جاهزيتها لذلك، وتوافر الأكسجين بها.

وأكد وكيل الوزارة تطبيق البرتوكول المحدث من وزارة الصحة للعلاج، ومتابعة تطوير شبكة الغازات بتلك المستشفيات، لزيادة عدد الأسرة المعدة لاستقبال المرضى.

ورافق "عبدالجواد" في هذه الجولة، مدير إدارة المستشفيات بالديوان، ويأتي ذلك استمرار لجولات الأول لبيان استعداد المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية، وخاصة فيروس كورونا.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة، التى من المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجمالي 25 قافلة طبية بقرى محافظة دمياط، ضمن مبادرة "حياة كريمة".