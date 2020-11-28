عمرو أديب: ما حدث مع شيكابالا "جريمة" لا يجب السكوت عليها

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يقبل مطلقًا التنمر بأي لاعب أو أي شخص، وكذلك العنصرية، وذلك على خلفية استهزاء وتنمر وسخرية بعض جمهور النادي الأهلي أمس من اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، بعد المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز فيها الفريق الأحمر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "ممكن نشيد بهدف مجدي قفشة ونقول عليه رائع ونقول قفش قفشة، والعبارات اللطيفة دي والظريفة دي حاجة فلة، إنما من غير المقبول سواء لجماهير الأهلي أو الزمالك التنمر أو العنصرية، دول جريمتين، فيه ناس تقول متكبرهاش، لا دي فعلا جريمة".

وتابع: "الحمد لله الناس نزلت احتفلت بالفوز وقولنا مبروك للأهلي وكل حاجة، بس اللي حصل مع شيكابالا ده تنمر وعنصرية لا يجب السكوت عليه، ده بني آدم ومواطن مصري له حقوق، قلة أقل من القليل قرروا يستخدموا أقذر أسلوب في الانتقام من واحد جاب جون، وارد جدًا تقوله الجون بتاعك أي كلام أو جات معاك استوروبيا".

وواصل: "لو عاوز تنال من شيكابالا في الكرة قول زي ما أنت عاوز، لكن تشبه بالحيوانات أو تتنمر به أو بلونه ده أمر غير مقبول، في أمريكا أو أوروبا دي عقوبتها السجن، ولما جمهور معين يعمل كده يُمنع من حضور المباريات لسنوات، فضلا عن غرامات بأموال كثيرة"، متسائلا: "هتستفادوا إيه لما تشبهوه بحيوان، إيه اللي هيعود عليك؟".

وتابع: "هيفضل شيكابالا جايب جون تاريخي زي ما قفشة جاب جون تاريخي، عاوز تنال منه ليه، عندكم مشكلة ما مع شيكابالا حلو، لما يجيب جون فيه مليون طريقة تقلل من الجون ده، لكن اللي حصل مع شيكابالا قلة أدب".