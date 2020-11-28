عمرو أديب عن التنمر بـ"شيكابالا": أمر مؤلم وضد الإنسانية

استنكر الإعلامي عمرو أديب، التنمر من قبل جماهير النادي الأهلي على اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، من خلال "واقعة الكلب"، قائلا: "ده أمر مرفوض تمامًا، مرفوض من أي جمهور، حتى لو الزمالك كان عملها قبل كده، ده أمر مرفوض".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "دي ملهاش علاقة بالتعصب، اللي بيحصل ده ليه علاقة بالإنسانية، أن تكون إنسان، أي جمهور مينفعش اللي حصل ده، اللي اتعمل مع شيكابالا مؤلم وبصراحة كان نفسي أن المباراة تنتهي بلا أذيال غير مؤدبة، كانت توقعاتي يضربوا بعض في الملعب أقصى تقدير".

وتابع: "فيه حاجة غريبة جدًا بقى، ناس كتير كاتبة الحمد لله خرجوا من الملعب بدون ما يضربوا بعض، إلا مشادات بسيطة كدة، والناس فرحانة أنهم سلموا على بعض، ده كل أمالكم يعني؟ ده هو ده الطبيعي، اللاعيبة دي بتلعب مع بعض في المنتخب ويناموا مع بعض في نفس الأوضة، شيكابالا كان نازل بيتكلم مع لاعيبة من الأهلي قبل الماتش".

وواصل ساخرًا: "وعاوزين الجماهير ترجع المدرجات؟، جماهير مين اللي ترجع بالروح اللي موجودة دي، لما تبقوا كويسين ومضبوطين نبقى نرجع الجمهور، يجب أن يكون هناك انضباط في الرياضة، الشباب الصغير مش عنده أي مثل عليا غير لاعيبة الكرة لا بنقريهم تاريخ ولا نوريهم سعد زغلول ولا مصطفى النحاس".

وتعرض اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، لهجوم وتنمر من قبل جماهير النادي الأهلي عقب المباراة التي جمعت الناديين أمس في استاد القاهرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز بها النادي الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.