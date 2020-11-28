عمرو أديب عن لقاء القمة: أحنا خدنا الاستحواذ والأهلي خد الأجوان

قال الكابتن فتحي مبروك، إن الزمالك قدم أداءً فنيًا راقيًا في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، ولكن الأخير كان يستحق الفوز بالبطولة لأنه استغل الفرص ومهارات اللاعبين والجانب التكتيكي، وليس توفيق لاعبيه فقط، كما أن له شكل هجومي.

وأضاف "مبروك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن نجم الزمالك شيكابالا كان له دور مؤثر للغاية ومميز، والدليل على ذلك تسجيله هدفا من أروع الأهداف هذا الموسم، وخلال تواجده في الملعب كانت هناك رؤية جيدة، بينما كاسونجو كابونجو لم يكن لديه أي دور مؤثر في تغييره.

وأشار إلى أن الأهلي استطاع استغلال لاعبيه في التواجد بالمراكز التي بها نقص، من ناحية أخرى الزمالك كان يعاني من غياب "الونش"، ما أثر ذلك بشكل كبير في الناحية الدفاعية، ولكن كرة القدم لا تعرف إلا الأهداف، ولكن الاستحواذ ما هو إلا منظر جمالي.

وقاطعه الإعلامي عمرو أديب قائلا: "احنا خدنا الاستحواذ والأهلي خد الإجوان".

وصعد الأهلي لنهائيات كأس العالم للأندية مرة أخرى، كما يلتقي نظيره نهضة بركان المغربي، الذي حصد لقب الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز، وحال التتويج بالسوبر الأفريقي سيحصد الفريق الفائز 200 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

وكان الأهلي تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بكرة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة.

يذكر أن المارد الأحمر حصد اللقب للمرة التاسعة بعد أن حصد لقب البطولة أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ونسخة الموسم الحالي 2019-2020.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت بين القطبين على ستاد القاهرة بنتيجة 2-1.

وكرس "موسيماني" عقدته الأزلية أمام الزمالك، وذلك بعد قهره للأبيض في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا خلال موسم 2015 - 2016، حينما كان يقود صن داونز، وفاز الفريق الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وتواجد الأهلي من قبل في 8 نهائيات عربية عربية، حسم منها 5 ألقاب، وتمكن 8 مدربين عرب من حسم اللقب، بينما قاد 6 مدربين أجانب أنديتهم العربية لحسم نهائي دوري الأبطال عندما يكون طرفاها ناديين عربيين.