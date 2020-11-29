بدون كمامات وإجراءات احترازية.. حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده الـ59

بدون أي إجراءات احترازية بسبب تفشي وباء كورونا، وبدون استخدام الكمامات الوقائية، احتفل الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده الـ 59، في أحد الكافيهات الخاصة بفندق شهير.

وحضر الحفل كل من هشام عباس وحسام حسني ومصطفى قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومحمد شاهين ومينا عطا والشاعر أحمد حسن راؤول ومصطفى شوقي، وقام خلال الحفل حميد ومصطفى وهشام بغناء عدد من أشهر وأجمل أغنياتهم.

يذكر أن حميد الشاعري مواليد 29 نوفمبر1961 ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

احتفلت شركة "كامب"، مؤخرا بالتوقيع مع حميد الشاعري لإنتاج ألبومه الجديد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور ياسر القصراوي، ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام.

وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع، لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري.

وحمل اسم الألبوم "أنا بابا"، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيتين، وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.