مروحة سقف تودي بحياة رضيعة وسيارة تدهس طفلا في سوهاج

تسببت سقوط مروحة سقف، في وفاة رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر، بمنزلها بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، كما تسببت سيارة في إنهاء حياة طفل إثر الاصطدام به بدائرة مركز البلينا، وصرحت نيابة البلينا بدفن الجثتين، وباشرت التحقيقات.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة رنا راجح، "جثة هامدة".

انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها "راجح. م. م" 30 عاما، عامل، قرر بأنه حال تواجد طفلته بالمنزل سقطت عليها مروحة السقف، ما نتج عنه وفاتها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظمة الرأس من الخلف، نتيجة سقوط جسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما تبلغ لمركز شرطة البلينا، من المستشفى المركزي، بوصول الطفل رشدي حازم، 5 أعوام، "جثة هامدة" إثر حادث سيارة.

وبسؤال والده "حازم. ح. م" 44 عاما، عامل، قرر بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل صدمته سيارة ربع نقل، قيادة "محمد. ع. م" 23 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية، مما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في ذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وباشرت التحقيقات.