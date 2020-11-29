إجراءات الحصول على وحدة سكنية بسبب الإخلاء الإداري أو الخطورة الداهمة

كشفت محافظة الجيزة عن المستندات والأوراق التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه لطلب الحصول على وحدة سكنية بسبب الإخلاء الإداري أو الخطورة الداهمة أو التنمية الحضارية.

المستندات المطلوبة

- أصل بطاقة الرقم القومي.

- إيصال كهرباء / تليفون / غاز / مياه.

- الشهادات الدراسية للأبناء وشهادات ميلادهم الأصلية.

- عقد إيجار موثق قبل تاريخ الإخلاء.

شروط الحصول على الخدمة

• مصري / مصرية

• السن: أتم 16 سنة

• حضور صاحب الطلب شخصيا

إجراءات المواطن

- استلام نموذج الطلب من الشباك المختص بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

- ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات

* يمكن طلب استرداد المبالغ المقدمة بشرط حضور صاحب الطلب ومعه صورة من الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وأصل الإيصال المدفوع (وصورة منه). مدة الخدمة أسبوع واحد

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

إجراءات الإخلاء الإداري:

بعد استلام ملف المواطن من قبل الحي التابع له ويتم عمل بحث كمبيوتر للتأكد من عدم حصول المواطن على شقة سابقاً ثم التعاقد معه وتخصيص له وحدة سكنية وتسليمها بعد سداد ثمن الوحدة السكنية.

إجراءات الخطورة الداهمة:

يتم استلام ملف المواطن من قبل الحي بعد انتهاء كل الإجراءات من البحث وتعاقد بمعرفة الخي ثم تخصيص الوحدة السكنية من قبل إدارة التسكين.

الإجراءات التنمية الحضرية:

يتم حصر أسماء المواطنين بالمنطقة العشوائية التي يتم تطويرها من قبل الحي وإدارة التسكين ثم تخصيص لهم الوحدات السكنية علما بأن هذه تختلف من منطقة إلى أخرى.

شروط الحجز للحصول على شقة إسكان اجتماعي

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.