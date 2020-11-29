المسلماني عن ظهوره في "سلاح التلميذ": "كنت حاسس إني على نيويورك تايمز"

كشف الكاتب السياسي والمفكر أحمد المسلماني، عن أن بداية شهرته كانت حينما نزلت صورته في صحيفتين مصريتين بعدما ظهر كأحد أوائل المرحلة الابتدائية، فضلا عن ظهوره في كتاب "سلاح التلميذ" الشهير، معلقًا: "أنا بالنسبالي ساعتها كإني ظهرت على نيويورك تايمز".

وأضاف "المسلماني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن ظهوره على "سلاح التلميذ"، والصحيفتين جعله يشعر بالنجومية في سن مبكر، وهذا ما جعله لا يتعامل كأنه شخص مشهور، لأنه تعرض لصدمة الشهرة منذ صغره، موضحًا أنه حينما كان في الثانوية العامة نجح في عمل حوار مع مصطفى أمين وهو في سن صغير، فكانت نقلة كبيرة في حياته أيضا.

وتابع: "لما دخلت كلية اقتصاد وعلوم سياسية، لقيت ناس متفوقة أكتر مني، وكان لازم اعترف بده، ومراتي كانت أول جمهورية ومعايا في نفس الكلية، فقررت أدخل في الفكر والثقافة، لأن صعب أنافس على مركز أول الدفعة مع الناس اللي معايا، وتعمقت في الفكر والثقافة".

وأردف أنه أجرى بحثا عن الجماعات الإسلامية وهو في الفرقة الثالثة من الكلية، وهذا البحث تحدث عنه معه مدير مركز الأهرام للفكر والدراسات في الوقت الحالي، موضحًا أنه أخرج 12 خطأ في التقرير الاستراتيجي العربي فيما يتعلق بالإسلام السياسي وقتها.

وواصل: "الناس كانت منبهرة بشغلي بشكل كبير، وطلبوا مني الانضمام لمركز الأهرام، وأنا طالب في الجامعة، ودخلت مركز الأهرام وأنا في الفرقة الثالثة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأخدت مكافأة كانت 45 جنيها بعد الضرائب، ولكن كان شعورها بالنسبالي كانت حاجة كبيرة جدًا، أن طالب يحصل على مرتب من مركز الأهرام كانت فكرة عظيمة جدًا".