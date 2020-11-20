المسلماني: عدم تسليم ترامب للسلطة ليس بالأمر المهم

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن يوم 8 ديسمبر، هو التاريخ الأهم في أمريكا خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن الولايات كافة تقوم بتسليم نتائج الانتخابات الرئاسية، وحاليا يفوز المرشح الرئاسي جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وحال اعتراض الرئيس الحالي دونالد ترامب على تسليم السلطة في 6 يناير 2021، فلن يصدق الكونجرس على الرئيس الجديد، وحينها يذهب الجميع لمجلس النواب ويقر الرئيس الجديد، واصفا أن يوم 20 يناير حال لم يذهب ترامب لتسليم السلطة للرئيس الجديد هو ليس بالأمر الهام: "عدم حضور ترامب لتسليم السلطة في 20 يناير هو لا يعني شيئا، وعدم حضوره مراسم التسليم لا يعني شيئا، وسيكون مواطنا عاديا بداية من ظهر يوم 20 يناير، وستبدأ الملاحقات القضائية ضده".

وأوضح أن "ترامب"، يريد الخروج بشكل أمن من الرئاسة الأمريكية ويكتسب حصانة لعدم تعقبه أمام المحاكم، ويريد الحصول على حصانة لعدم الملاحقة في جرائم أسرية وأخرى خاصة بالضرائب والتحرش بالسيدات.

وأكد الكاتب أن كل ما يفعله "ترامب"، هي محاولات لحصوله على المزايا قبل تركه للبيت الأبيض، و"بايدن"، رئيسا لأمريكا ولم يحدث تزوير على نطاق واسع ولن تتغير المعادلة الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأغلب الشركات التي دافعت عن ترامب تتراجع حاليا من الدفاع عنه.

وأشار إلى أن البعض فسر إقالة الرئيس ترامب لوزير الدفاع، بأن يكون رجاله موجودين خلال الـ4 سنوات المقبلة لحمايته أو لإرباك الرئيس الجديد أثناء توليه الحكم: "فيه نجوم بتنطفئ، ونجوم أخرى تصعد في القيادة السياسية الأمريكية، وهناك البعض ممن يشبهون سنوات ترامب بحقبة هتلر وهي حقبة نازية عانى منها المواطنون في أمريكا".

وتابع: "ترامب جاء بأناس لم يكن لهم مناصب وهو من ولد لهم مناصب، ويريد إرباك الرئيس الجديد خلال الأيام القليلة المتبقية له في السلطة، وتلك المساحة الهشة من الممكن أن تؤدى لإحداث خلل ولتكبيل بايدن خلال الـ4 سنوات المقبلة، وهناك صراع لمن يكسب تاريخيا معركة كورونا، ويريد ترامب أن يدخل التاريخ بأن الوباء ظهر في عهده وقضي عليه في عهده".

وفند: "هو يريد أن يضع قضاءه على فيروس كورونا في مقدمه إنجازاته، وبعض الناس ممن لديهم قيم يجدون حرجا في الانتقال بسرعة في تداول السلطة من شخص لآخر، وتم عقد أكبر اتفاقية تجارة في التاريخ على مستوى العالم خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية".