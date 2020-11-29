إجراءات مشددة بمرور القاهرة لمواجهة كورونا.. ومعاملة خاصة لكبار السن

شددت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن القاهرة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع وحدات العاصمة، وذلك بإشراف اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة، وذلك من خلال تعقيم مقار وحدات المرور بالمحافظة بشكل يومي، استعدادًا لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في تنفيذ إنهاء تراخيص سياراتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تبدأ عمليات التعقيم بشكل دوري على مدار ساعات العمل حرصًا على سلامة المترددين على الإدارات المختلفة.

وشدد رؤوساء وحدات المرور بالعاصمة على ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتردد على وحدة المرور، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترزاية والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء التردد عليها، حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.

وفى نفس السياق، قامت وحدة مرور البساتين بتطوير أدائها الأمني بصورة واضحة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الوحدة وتسهيل الإجراءات الترخيصية للمواطنين في سهوله ويسر، فضلًا عن الاهتمام بكبار السن والمعاقين في لمسات إنسانية رائعة، وكذلك القضاء على ظاهرة السماسرة الذين أوهموا المواطنين بقدرتهم على سرعة استخراج التراخيص.

ووجه العقيد تامر جلال رئيس وحدة مرور البساتين المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما أمر بانتشار الخدمات لتعقيم الوحدة المرورية بشكل كامل.

وفى نفس السياق، وجه اللواء عمرو البيلي مدير المرور جميع رؤوساء الوحدات بالإدارة بمساعدة كبار السن من سيدات ورجال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإنهاء أوراقهم بسرعة إضافة إلى سرعه العمل داخل الوحدات.

ووجه عدد من المواطنين الشكر إلى قيادات مرور القاهرة والعاملين من ضباط وأمناء وأفراد وموظفين مدنيين على التعامل والخدمة المقدمه من إدارة المرور في إنهاء تراخيصهم.