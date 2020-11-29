بدون مقدم.. طريقة تركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء في المنازل

كشف مصدر مسؤول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن برنامج لتمويل الطاقة الشمسية من البنوك لتوفير طاقة كهربائية نظيفة لتلبية احتياجات المستهلك اليومية وأيضاً توفير قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء على المدى البعيد.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن التمويل للبرنامج من البنوك يكون بعد المعاينة المتخصصة لمنزل المستهلك، ويتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المكان المناسب لها لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.

وأضاف أن قيمة التمويل تصل إلى 2 مليون جنيه، و100% من قيمة الألواح الشمسية دون الحاجة لدفع مقدم إضافة، ويوجد مرونة في السداد تصل إلى 84 شهراً مع إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية حتى ثلاث أقساط في السنة.

المسنتدات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومى السارية.

- إيصال مرافق (غاز أو كهرباء)

- مفردات مرتب للموظفين.

- سجل تجاري ساري لأصحاب المهن الحرة

- كشف حساب بنكى لمدة 3 شهور للموظفين و لمدة 12 شهر لأصحاب المهن الحرة.

- صورة من عقد الملكية للمنزل الذى سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية به.

- أصل عرض السعرمن الشركة المعنية بتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

وتتكون الألواح الشمسية الكهروضوئية من العديد من الخلايا الشمسية، تصنع هذه الخلايا من أشباه الموصلات مثل السليكون، وتصمم في طبقتين طبقة موجبة وطبقة سالبة، والتي تكون ما يعرف بالمجال الكهربائي كما هو الحال في البطاريات، وعند تركيب الألواح الشمسية في المنازل، تسقط أشعة الشمس على هذه الألواح ثم تقوم هذه اللوحات بتحويل ضوء الشمس إلى تيار مباشر (مستمر)، ثم يتدفق التيار إلى العاكس الذي بدوره يحوّل الكهرباء من التيار المستمر إلى تيار متردد، بعد ذلك يمكن استخدام الكهرباء في المنازل.