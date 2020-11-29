نيفين جامع ووزير السياحة يبحثان محتوى الجناح المصري بمعرض اكسبو دبي 2020

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية حيث عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث الترتيبات الخاصة بالمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020 والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

خالد العناني: نستهدف اتاحة كافة المقومات السياحية والاثرية المصرية لزائري الجناح المصري باكسبو دبي

وقد شارك في الاجتماع الدكتورة/ غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار والدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي الى جانب ممثلين عن وزارات الاسكان والمالية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والسياحة والاثار وعدد من الجهات المعنية.

وأكدت جامع حرص الحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على الساحتين الإقليمية والدولية والإستفادة من رواج المعرض على مستوى العالم وكونه يقام لأول مرة في بلد عربي، مشيرةً إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيسلط الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن مبني الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي تفقدته خلال زيارتها لدولة الإمارات الاسبوع الماضي يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، الى جانب التركيز على مصر المستقبل واهم الفرص المتاحة امام المستثمرين في كافة القطاعات، مشيرة الي ان الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض

نيفين جامع: حريصون على وضع محتوى يعكس اصالة الماضي وانجازات الحاضر ومصر المستقبل

وأشارت جامع إلى أن مصر تستهدف من المشاركة في هذا المعرض الهام إبراز مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادرات مصر التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة حيث سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والافريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، مشيرة الي ضرورة ان يبرز المحتوى المعروض بالجناح المصري صورة مصر والتي تجمع بين أصالة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية واستشراف المستقبل.

ولفتت الوزيرة الى ان هناك تنسيقاً كبيراً مع كافة الوزارات والاجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو دبي والتي تضم حوالي 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الاعمال والبنوك وتستهدف انجاح المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام

ومن جانبه أكد الدكتور/ خالد العناني، حرص الوزارة على اتاحة كافة امكاناتها لاظهار الجناح المصري بمعرض اكسبو بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، مشيراً في هذا الاطار إلى ضرورة ان يكون المحتوى المقدم بالمعرض كبير ومستمر بحيث يتوزع على مدة الـ6 اشهر الخاصة بالمعرض حتى يتسنى جذب الزائرين طوال مدة المعرض.

واوضح الوزير ان العام المقبل سيشهد اطلاق العديد من الفعاليات الهامة وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً الى أنه يجري دراسة اقامة معرض مؤقت لمجموعة من الاثار المصرية بمكان مؤمن بالجناح المصري بالمعرض ليبرز تفرد مصر و يعكس حضارتها العريقة، إلى جانب عرض ألاف من المستنسخات لزائري الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي.

وأضاف د. العناني أنه فيما يخص الحضور الرقمي فسيتم خلال المعرض تقديم بث مباشر لعدد من الأثار والمزارات السياحية و الاثرية المصرية وفاعليات حيوية وعرض التقنية الخاصة بكارت السائح، مشيرا الي امكانية تزويد الجناح المصري من الخارج بصور متنوعة لا تعكس فقط الحضارة المصرية ولكن أيضاً جمال مصر وروعتها حيث يمكن عرض صور محميات ومناظر طبيعية جذابة.

ومن جانبه أوضح الدكتور/ أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 أنه يجري حاليا التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحديد الموضوعات والانشطة التي سيتم التركيز عليها خلال مدة المعرض بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة معرض إكسبو دبي لوضع خريطة فعاليات قوية تركز على التطور الكبير الذي تشهده مصر وتجذب عدداً كبيراً من زوار المعرض لزيارة الجناح المصرى