نيفين جامع بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات: واجب وطني

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها حرصت على الإدلاء بصوتها قبل التوجه إلى مكتبها بمقر الوزارة، معتبره أن الإدلاء بالصوت يعد واجبا قوميا ووطنيا، ولابد من حرص جميع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأضافت "الوزيرة" أنها ليست بحاجة لتوجيه رسالة للمرأة من أجل حسها على المشاركة في الانتخابات، وذلك لأنها رأت نماذج من السيدات داخل اللجنة الانتخابية ما يشير إلى إدراك ووعي السيدات بدورهم الوطني.

وأكدت "جامع" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن اختيار أعضاء مجلس النواب، يعد أمرا ضروريا نظرا لما يقومون به من مشاركة فعالة في التشريع والمراقبة.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبًا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.