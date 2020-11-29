"التعليم" تطالب أولياء الأمور بسداد المصروفات: غدا الفرصة الأخيرة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بسرعة سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مؤكدة على أن الفرصة الأخيرة لدفع المصروفات غداً الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"الوطن"، أن العام الدراسي الحالي يسير بشكل أكثر من رائع مع بداية أسبوعه السابع، مشيراً إلى أن خطط الوزارة لإنجاح العام الدراسى 2020/2021، تتم بشكل منتظم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن جميع المدارس تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من عدوى الفيروس، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

وتابع بأن الوزارة تعد ضوابط جديدة ستحكم العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والدولية في كيفية دفع المصروفات الدراسية، وسيتم الإعلان عنها مطلع يناير المقبل.

ونوه شوقي إلى أنه في الوقت الحالي إذا استمر ولي الأمر في عدم سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليه تجاه المدرسة المقيد بها الطالب، تتخذ المدرسة الإجراءات القانونية ورفع اسم الطالب من المدرسة المقيد بها، وتحويله إلى مدرسة حكومية، مع إلزام ولي الأمر بدفع المصروفات الدراسية المستحقة عليه مع المدرسة التي كان الطالب مقيدًا بها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية ونضع على رأس أولوياتنا تطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكداً أن نسبة الحضور بالمدارس تخطت 98%.

وأشار وزير التعليم إلى أن امتحانات النقل ستجرى في مواعيدها المحددة سابقاً طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الوزارة وفرت جميع إمكانياتها لحماية أبنائها الطلاب داخل المدارس في ظل الوضع الاستثنائي بسبب كورونا، مؤكداً أن حالات الإصابات التي ظهرت في العديد من المنشآت التعليمية بسيطة وغير مقلقة.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا تم إرساله إلى جميع الإدارات التعليمية، ينظم من خلاله "شوقي" العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور بشأن دفع المصروفات الدراسية.