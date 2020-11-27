السياحة تعلن استمرار إيقاف تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية

أعلن عبدالفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، استمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار إعادة التشغيل، وذلك في ضوء الإجراءات التي ستتخذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى استمرار حظر إقامة أي حفلات أو مناسبات أو أفراح أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.

العاصي يطالب التأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء

وطالب "العاصي" خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة التنبيه على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء في شأن الحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد أصدر قرارا بمواعيد غلق المحال والمطاعم السياحية شمل السماح للمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والموجودة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات بالعمل 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن، كما حدد مواعيد فتح مسارح المنوعات من الساعة 11 صباحا، على أن تغلق في الثالثة من صباح اليوم التالي.

وسمح القرار أيضا للديسكوهات بالفتح الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، واستثنى القرار من المواعيد السابقة، الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة، كما سمح القرار لكازينوهات ألعاب المائدة بالعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وافق خلال اجتماعه على قرارات وزارة السياحة والآثار الخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية، والتي تم تحديدها بالواحدة صباحا صيفا والثانية عشر صباحا خلال الصيف، وذلك بسبب أزمة كورونا وضرورة تكاتف قطاعات الدولة لعبور تلك الأزمة، موضحا أنه بعد انتهاء الأزمة فإن الغرفة ستطالب بمعاملتها كالفنادق فى مواعيد الفتح والغلق.