صور.. انتشار أمني في فندق يستضيف اجتماع عمومية اتحاد الكرة

عزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، حيث انتشر رجال "الأفريقية للأمن والحراسة"، بكثافة داخل أحد الفنادق الذي يشهد الاجتماع.

ويعمل رجال الأمن، على خلق مناخ آمن لأعضاء الجمعية العمومية، من خلال الانتشار المكثف وعدم السماح لأحد بالدخول سوى المدعوين.

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، والتي تعقد بأحد الفنادق، من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكذلك مناقشة التعديلات على اللائحة، بحضور أعضاء العمومية.

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة التعديلات.

وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمي وفقًا لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالي. ويكتمل النصاب بحضور 50% +1، أي 48 عضوا من أصل 96 ناديا.

وأخطر اتحاد الكرة، الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، في الحادية عشر صباح اليوم.